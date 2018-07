movida

Controlli a Ballarò e in via Maqueda, ancora tante le violazioni della movida palermitana

Le zone del quartiere Oreto nel mirino della Questura di Palermo, in una serie di controlli mirati

La movida del quartiere Oreto nel mirino della Questura di Palermo, che nei giorni scorsi ha predisposto e coordinato il controllo del territorio in operazioni di gruppo che hanno visto collaborare poliziotti, agenti della polizia municipale e funzionari di Asp e SIAE. Sotto la lente d’ingrandimento, le aree di via Maqueda e Ballarò e a ragion veduta: sono state elevate multe per oltre 15mila euro.

Particolarmente grave, secondo gli agenti, è risultata la posizione del gestore di un panificio: non è stato in grado di fornire alcuna documentazione sulle autorizzazioni, accansando scuse pretestuose. Varie le irregolarità a suo carico: assenti la Scia Sanitaria, la Scia Comunale al commercio e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, e poi ancora riscontrata l'installazione di una tenda abusiva. Il titolare è stato multato per 6.219 euro e denunciato per il reato di invasione di terreni ed edifici, mentre l'attività è stata sequestrata.

Ma le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli sono state diverse: il titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per aver avviato senza autorizzazioni un’attività di ristorazione e pizzeria con servizio ai tavoli: è stato multato di 5.169 euro. Il titolare di un altro ristorante della zona è stato invece sanzionato di 1.169 euro per la mancanza della Scia Sanitaria e per aver illeggittimamente occupato il suolo pubblico con ombrelloni, tavoli e sedie. Infine, al titolare di un’altra attività di ristorazione di via Maqueda sono state contestate violazioni delle procedure di autocontrollo e carenze igienico-sanitarie e strutturali, con multe di 2.000 euro, mentre a un locale di intrattenimento sono state contestate violazioni della normativa SIAE.

