maxi sequestro

Controlli a Ballarò, sequestrati 480 chili di pesce e chiusa attività commerciale. Anche un arresto

Varie irregolarità e sanzioni elevatissime, a fronte dei controlli in otto attività alimentari del mercato storico di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 13:28:39 Letto 351 volte

Controlli a tappeto della polizia nel mercato storico di Ballarò, a cui hanno preso parte anche squadre della Guardia Costiera, della Polizia Municipale e dell’ASP. Nel corso delle attività sono stati controllati 8 locali commerciali: 4 pescherie, un supermarket cinese, un panificio, una pasticceria e una “bettola”.

Bottino sostanzioso per gli agenti, che hanno sequestrato 480 chili di pesce di cui due tonni da 450 chili complessivi. Salatissime le sanzioni, per un valore totale di 23.000 euro circa, e anche un arresto: in manette un ghanese, per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e di danneggiamento di beni dello Stato.

Chiusa la "bettola" di via Giovanni Grasso, gestita da un cittadino tunisino 47enne, sprovvista di autorizzazioni sia sanitarie che amministrative. Delle 4 pescherie controllate all’interno del mercato, tre sono risultate in regola, mentre all’interno della quarta sono stati trovati, nascosti, due tonni a pinne gialle del peso complessivo di 450 kg. I pesci sono risultati privi di tracciabilità, quindi sono stati sequestrati ed affidati alla ditta apposita per la distruzione in quanto giudicati non idonei al consumo alimentare, a cui erano invece destinati. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 8.000 euro.

Controllati anche un market cinese, all’interno del quale sono stati sequestrati 30 kg di pesce, per i quali il titolare è stato multato per 1.500 euro, e un panificio considerato igienicamente carente, il cui titolare è stato sanzionato per 1.000 euro; inoltre, al titolare di una pasticceria è stata contestata la sanzione amministrativa di 1.500 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo cosiddette HACCP.

Nel quadro dei controlli è avvenuto l’arresto di un ghanese 34enne, senza fissa dimora, responsabile di danneggiamenti a un auto della polizia e di una contusione a mano e spalla di un poliziotto. L'aggressione è avvenuta presso l’Ufficio Immigrazione della questura di Palermo, dove lo straniero era stato condotto per accertamenti in ordine alla sua identità.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!