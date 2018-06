Controlli a Ballarò, sequestrato un locale adibito alla vendita di panini e bevande

abusivismo commerciale

La Polizia di Stato ha coordinato un servizio di controllo volto al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale nel quartiere ''Ballarò''...

La Polizia di Stato ha coordinato un servizio di controllo volto al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale nel quartiere “Ballarò”.

In via Benfratelli si è proceduto al controllo di un locale adibito alla preparazione e vendita di panini e bevande: l’attività commerciale è risultata priva di ogni autorizzazione comunale-sanitaria, nonché dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, poiché all’esterno del locale, sulla piazza Mediterraneo, erano posizionati ombrelloni, tavoli e sedie; all’interno dell’esercizio è stato, inoltre, identificato un pluripregiudicato.

Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni amministrative del valore totale di 8169,00 euro. Il locale è stato, inoltre, posto sotto sequestro amministrativo.

In piazza dell’Origlione è stato controllato un bar al cui titolare è stata contestata l’abusiva occupazione di suolo pubblico, con contestuale applicazione di una sanzione di 169,00 euro.

Un panificio di via Porta di Castro è risultato non in regola in ordine alle procedure di autocontrollo sulla produzione degli alimenti (haccp). Al titolare è stato prescritto di adeguarsi entro sette giorni, pena una sanzione di euro 2000.

Altri esercizi della zona sottoposti ad analoghi controlli sono, invece, risultati in regola con le autorizzazioni di legge.

