Controlli a tappeto dei Carabinieri a Palermo, diversi arresti e denunce per furti e droga

PALERMO. I Carabinieri, lo scorso fine settimana, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio in diversi quartieri della città.

Nel corso di tale servizio sono stati arrestati:

G.G. palermitano, 20enne, volto noto ai carabinieri, fermato in zona Borgo Vecchio e trovato in possesso di 16 grammi di hashish, unitamente alla somma di 45 € in banconote di piccolo taglio. Il giovane ha tentato di sottrarsi all’arresto opponendo una decisa resistenza, ma i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo.

M.A. palermitano, 42enne, è stato fermato nel quartiere Sperone e trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 35 di hashish. Nell’ambito dello stesso servizio è stato denunciato a piede libero sempre per detenzione ai fini di spaccio, L.A. nato e residente a Palermo, 24enne, incensurato.

Nel proseguire i controlli i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato:

G.V., nata a Palermo e residente a Villabate, 28enne, e una minorenne incensurata, sorprese all’interno del centro commerciale “Forum”, ad asportare capi di abbigliamento dal supermercato “Ipercoop” per un valore di circa 100 €. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile aziendale.

R.P., nata e residente a Palermo, 35enne, è stata sorpresa all’interno del supermercato “SIDIS”, in zona Villagrazia mentre asportava diversi generi alimentari per un valore complessivo di 60 € circa. La merce è stata recuperata e riconsegnata al responsabile aziendale.

S.F., nato e residente a Palermo, 50enne, grazie alla collaborazione di personale tecnico dell'AMAP, è stato sorpreso con allaccio all’impianto idrico abusivo della sua abitazione alla rete cittadina.

Sempre nel centro storico sono stati scoperti due allacci abusivi alla rete E.N.E.L. e deferiti in stato di libertà: A.M., nata e residente a Palermo, 32enne, casalinga incensurata e P.G., nato e residente a Palermo, 32enne.

Nel corso del servizio infine i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà S.G., nato e residente a Palermo, 42enne pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per essere stato sorpreso all’esterno della propria abitazione.

