Controlli a tappeto nei quartieri Brancaccio e Kalsa: sanzioni per diecimila euro

La Polizia di Stato effettua controlli amministrativi nei quartieri Brancaccio e Kalsa. Sanzioni per circa diecimila euro.

Continuano senza soluzione di continuità le attività di controllo volte al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale. I servizi, svoltisi nei giorni scorsi che hanno riguardato i quartieri cittadini di Brancaccio e della Kalsa, hanno visto impegnata in prima linea la Polizia di Stato. A coordinare i dispositivi di controllo, i poliziotti dei Commissariati di P.S. “ Oreto-Stazione” e “Brancaccio”, che hanno proceduto unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, nonché a personale della Polizia Municipale, dell’ASP e della SIAE.

Come sempre, tutte le componenti impiegate nel servizio, secondo le loro specificità, hanno lavorato in sinergia per contrastare malcostumi e inadempienze che sfociano nell’illegalità.

L’attività ispettiva e di controllo, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, con accertamenti di natura amministrativa, ha interessato anche il quartiere della Kalsa, dove sono state riscontrate irregolarità su due locali, rispettivamente un pub ed un ristorante ubicati in piazza Sant'Euno.

Gli accessi amministrativi effettuati hanno fatto rilevare nel primo locale una non conformità alla DIA Sanitaria, rilevata dal personale dell’ASP, con la contestazione della relativa sanzione di euro 2000.

In relazione al secondo esercizio, invece, è stata riscontrata la presenza di una struttura esterna di pertinenza del locale, estesa per circa mq.50 su suolo pubblico, risultata abusiva e pertanto sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’art.321 c.p.p.. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni per diverse violazioni, quali occupazione abusiva di suolo pubblico, violazioni al Regolamento Comunale Dehors e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande all’esterno del locale, per un totale di circa 2.500 Euro. Il titolare è stato, inoltre, deferito all' A.G. in relazione alla violazione degli artt. 633 e 639 bis c.p. per invasione di terreno pubblico, nonché per aver deturpato cose di interesse storico artistico (basole del terreno ove erano affogati i perni di una struttura tipo dehors abusiva) e danneggiamento.

