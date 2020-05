controlli anti-Covid-19

Controlli al mercato di Borgo Nuovo: abusivi in fuga, multe e sequestri

La polizia municipale ha effettuato dei controlli all'interno del mercato rionale di Borgo Nuovo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2020 - 16:54:57 Letto 380 volte

La polizia municipale, rende noto, che questa mattina nell’ambito degli interventi finalizzati al rispetto delle linee guida volte al contenimento del COVID-19, sono stati effettuati dei controlli all'interno del mercato rionale di Borgo Nuovo.

Nel corso dei controllo gli Agenti hanno multato (309 euro ciascuno) cinque venditori per mancata esibizione della regolare autorizzazione alla vendita.

Una sesta persona è invece fuggita lasciando in strada alcune cassette di frutta e verdura che sono state poste sotti sequestro,

Inoltre, fuori dal mercato sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada: due persone sono state multate per il mancato utilizzo del casco protettivo a bordo del motociclo, un’altra è stata sanzionata come passeggero senza casco; sette sanzioni sono state elevate per soste irregolari, due per mancanza di assicurazione e due per circolazione contromano.

Fonte: Polizia Municipale

