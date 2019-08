controlli amministrativi

Controlli alla Zisa, sequestri e sanzioni per 15mila euro

Ancora serrati controlli amministrativi realizzati dalle Forze dell’Ordine, stavolta nel quartiere della Zisa. I servizi hanno visto impegnati in prima linea agenti della Polizia di Stato e sono stati coordinati da personale del Commissariato di P.S. “Zisa Borgo Nuovo”, che ha proceduto insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e a personale della Polizia Municipale.

I controlli, come sempre, sono stati mirati a stanare irregolarità, nocive alla salute della collettività o che siano fonte di illecita e sleale concorrenza tra commercianti.

A fronte di numerosi controlli, in due casi, si è proceduto ad accertare gravi irregolarità di natura amministrativa.

Si è, così proceduto alla chiusura di due attività commerciali abusive adibite alla somministrazione di bevande, rispettivamente ubicate in via Zisa e via Pippo Rizzo. In particolare, al gestore della “taverna” di via Zisa sono state contestate le seguenti violazioni: mancanza di SCIA per la somministrazione di bevande, mancanza di DIA sanitaria ed attività di gioco illecito, con sanzioni pecuniarie per un totale di 9.032.00 €.

Al gestore della “taverna” di via Pippo Rizzo sono state contestate la mancanza di SCIA per la somministrazione di bevande e la mancanza di DIA sanitaria, con sanzioni pecuniarie per un totale di 8.000.00 €.

Durante il servizio gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati ad assicurare una cornice di sicurezza lungo le aree dei controlli, hanno sequestrato amministrativamente un’autovettura priva della copertura assicurativa obbligatoria e della prescritta revisione periodica.

I servizi proseguiranno, nel corso delle prossime settimane, anche in altri quartieri cittadini.

