controlli attività

Controlli alle attività commerciali, sequestrati 800 chili di frutta e rimossa struttura abbandonata

Stamani in viale Strasburgo la Polizia Municipale ha eseguito una serie di controlli a diverse attività commerciali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 16:43:12 Letto 392 volte

Stamani in viale Strasburgo la Polizia Municipale ha eseguito un sequestro di 800 chili di frutta ad un venditore abusivo e rimosso una struttura abbandonata in piazza Sant’Alfonso dei Liguori, nel quartiere Uditore.

In viale Strasburgo all’angolo con via Germania gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica con un intervento congiunto con i carabinieri della stazione San Lorenzo hanno sequestrato 800 chili di frutta e verdura ad un venditore abusivo che occupava con ombrelloni e rastrelliere circa 60 metri quadrati di suolo pubblico. La merce sequestrata è stata devoluta ad istituti di accoglienza. Il venditore abusivo è risultato recidivo: già nei mesi scorsi aveva subito il sequestro di circa 700 chili di frutta e verdura per gli stessi motivi.

L’altro intervento invece è stato condotto in piazza Sant’Alfonso dei Liguori, nota come piazza Uditore, per rimuovere dal suolo pubblico una struttura in metallo che occupava circa 15 metri quadrati di suolo pubblico. In pratica un espositore a più ripiani utilizzato per la vendita di piante e fiori, abbandonato da tempo per il sopravvenuto decesso del precedente gestore. Le maestranze intervenute, con l’ausilio di un mezzo fornito di gru hanno rimosso la struttura e restituito lo spazio alla fruizione pubblica.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!