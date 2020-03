Controlli anti-contagio

Controlli anti-contagio a Partinico: 4 sanzioni e 2 denunciati

Guardia di Finanza di Partinico: 4 verbalizzati e due denunciati per violazione alle misure di contenimento covid 19.

27/03/2020

I Finanzieri della Compagnia di Partinico, nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali che in questi giorni si sono intensificati per garantire il rispetto delle norme in vigore volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19, hanno sorpreso, all’interno di una rivendita di parti e accessori per autoveicoli, tre soggetti che non rispettavano la distanza minima interpersonale di 1 metro previsto dal decreto contenente misure di contenimento del COVID 19.

I tre incauti avventori sono stati segnalati alle competenti Autorità unitamente al titolare dell’attività, B.S. - cl. 1967.

Inoltre, i militari operanti rilevavano all’interno del suddetto locale la presenza di un ulteriore soggetto – fratello del titolare nonché socio e dipendente della suddetta attività commerciale - il quale, da informazioni apprese, benché dimorasse con la figlia recentemente rientrata da Roma e posta in isolamento fiduciario ai sensi dell’Ordinanza Regionale n.5 del 13 marzo 2020, si era recato regolarmente sul posto di lavoro. Al riguardo lo stesso, sentito in atti dai militari, dichiarava di avere domicilio in un’abitazione differente da quella dove si trovava la figlia. Tuttavia poiché dal confronto delle dichiarazioni rese da padre e figlia emergevano numerose incongruenze circa i contatti intercorsi il giorno di arrivo della figlia in Sicilia e le modalità di accompagnamento presso la dimora, i Finanzieri hanno proceduto a deferire gli stessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa.

