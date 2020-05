Controlli anti-Covid19: Polizia Municipale, il bilancio della ''Fase 1'' a Palermo

Coronavirus

Il Comando della Polizia Municipale comunica il bilancio dei controlli, a chiusura della "Fase 1" del piano nazionale finalizzato al contenimento del virus COVID-19.

Le 20 pattuglie giornaliere di P.M. a disposizione del Prefetto, a partire dal 20 marzo sono state distribuite nel territorio insieme alle quelle delle altre forze di Polizia attraverso apposita ordinanza settimanale del Questore.

I controlli effettuati dal personale di P.M. sono stati 10.326.

Le persone controllate sono state 9.641, di cui 355 sono state sanzionate per essere uscite senza un giustificato motivo.

Dieci persone sono state segnalate all’Autorità giudiziaria per false dichiarazioni.

Sono in corso le verifiche sulle autodichiarazioni rilasciate dalle persone controllate.

Per quanto riguarda le attività commerciali, le pattuglie hanno effettuato 257 controlli e per 9 esercizi commerciali è stata disposta la chiusura coatta.

