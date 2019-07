arresti

Controlli antidroga a Palermo: due arresti

Controllo del territorio volto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

07/07/2019

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi hanno effettuato un controllo del territorio predisponendo un servizio volto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere “Capo”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, Taormina Alessio, nato a Palermo, classe 1996, ivi residente, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

I carabinieri, dopo averlo notato effettuare dei movimenti sospetti in questa piazza Sant’Anna, lo hanno fermato ed identificato, rinvenendo:

nr. 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di gr. 1 circa;

nr. 17 dosi di marijuana per un peso complessivo di gr. 22 circa;

nr. 22 dosi di hashish per un peso complessivo di gr. 44 circa;

Il tutto occultato all’interno di un tombino e la somma contante di euro 53.00, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati posti a sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa della convalida.

Nel quartiere “Vucciria”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Abbate Luigi, nato a Palermo, classe 1995, ivi residente.

I carabinieri, dopo aver notato dei movimenti sospetti, fermavano un giovane 21enne che usciva dall’abitazione di Abbate, trovandolo in possesso di 2 dosi di crack, motivo per cui veniva, poi, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici al locale ufficio territoriale del governo.

Pertanto, a seguito della perquisizione presso l’abitazione di Abbate, i carabinieri hanno rinvenuto:

nr. 252 dosi di crack per un peso complessivo di gr. 47,00 circa;

nr. 71 dosi di cocaina per un peso complessivo di gr. 17 circa;

nr. 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di grammi 63 circa;

la somma contante di euro 155.00, provento dell’illecita attività di spaccio;

nr. 3 bilancini di precisione.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti a sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa della udienza di convalida.

Fonte: Carabinieri

