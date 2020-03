coronavirus

Controlli Coronavirus, Lega: ''Coinvolgere Polizia Provinciale''

''Sembra che la Polizia provinciale non è assolutamente coinvolta in alcuna forma di controllo. Addirittura gli agenti siano stati posti in ferie. Se così fosse sarebbe gravissimo'', dichiarano i quattro consiglieri comunali della Lega a Palermo.

"Mentre da più parti si invoca l'inasprimento di controlli e sanzioni per chi non rispetta i divieti mettendo così a rischio la propria ed altrui salute, apprendiamo che la Polizia provinciale non è assolutamente coinvolta in alcuna forma di controllo. Sembrerebbe addirittura che gli agenti siano stati posti in ferie, alla stregua di tutti gli altri dipendenti. Se così fosse sarebbe gravissimo." Lo dichiarano i quattro consiglieri comunali della Lega a Palermo, Igor Gelarda, Marianna Caronia, Alessandro Anello ed Elio Ficarra.

Per i quattro, "non solo nell'area metropolitana di Palermo ma in tutta la Sicilia e in tutta Italia in queste ore si moltiplicano gli appelli a stare a casa, gli appelli affinché le forze dell'Ordine siano più presenti e rigide nel far rispettare i divieti.

Proprio mentre il Ministro dell'Interno e il Presidente Musumeci annunciano l'impiego dell'esercito con funzioni di pattuglia e vigilanza urbana, ci sembra assurdo che le forze già disponibili sul campo non vengano adeguatamente coinvolte."

