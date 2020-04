Coronavirus

Controlli Covid-19, pizzicati su una panchina forniscono false identità: denunciati

Polizia municipale, due denunciati per false dichiarazioni.

Pubblicata il: 16/04/2020

La polizia municipale, rende noto che, nell’ambito dei controlli finalizzati al contenimento del virus COVID-19, ha denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale due uomini che stazionavano nella villetta di piazza Indipendenza.



Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e con auto civetta, hanno notato che i due uomini erano seduti su una panchina e non rispettavano la distanza minima di sicurezza imposta dai DPCM. Gli stessi erano sprovvisti di documenti e alla richiesta di declinare le generalità hanno risposto con nomi e date di nascita fittizi, giustificando la loro uscita con motivazioni fantasiose. Intervenuta in ausilio una pattuglia di Polizia di Stato, è stato accertato che i dati declinati non trovavano corrispondenza nella banca dati del Ministero dell’Interno.

Verificata la reale identità gli uomini, S.G. di 19 anni e R.A. di 20 anni, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria oltre che sanzionati per la violazione al DPCM del 10 aprile.

