Controlli dei carabinieri a Borgo Nuovo e Cep: decine di fermati, anche due posteggiatori abusivi

Varie irregolarità riscontrate durante i controlli, dalla guida senza patente alla mancata copertura assicurativa. Anche due denunce per ricettazione e riciclaggio

26/04/2018

Controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia San Lorenzo all’interno dei quartieri Borgo Nuovo e Cep: decine di veicoli fermati per verificare i documenti in possesso dei conducenti. Numerose le irregolarità riscontrate dagli agenti.

Durante l'attività di controllo, fermati anche due giovani a bordo di uno scooter Piaggio Sfera con numero di telaio abraso: i due sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio.

In tre invece sono stati sanzionati per guida senza patente: scorrazzavano per le strade mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.

Ed ancora tredici verbali per varie infrazioni al codice della strada, e cinque motocicli sottoposti a fermo amministrativo per la mancata copertura assicurativa e l’assenza del casco.

Sempre nel corso della pattugliamento nella zona i Carabinieri hanno sanzionato due parcheggiatori abusivi: oltre alla sanzione amministrativa, ai due è stato notificato anche l’ordine di allontanamento, previsto dal decreto sicurezza.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

