Controlli della municipale, sequestri e sanzioni a Cruillas e Brancaccio. Sequestrate apparecchiature musicali in via Chiavettieri

Nel mirino degli agenti un'autofficina-autocarrozzeria in via Inserra e un negozio di ortofrutta in via Giafar. Due pub in via Chiavettieri non rispettavano il limite consentito di decibel

Pubblicata il: 10/05/2018 - 12:52:57

Nuovi controlli e sequestri della polizia municipale sul territorio palermitano. Gli agenti del nucleo operativo protezione ambientale hanno sequestrato in via Inserra, nel quartiere Cruillas, un'officina meccanica e autocarrozzeria abusiva. All’interno del locale, esteso circa 350 metri quadrati, oltre alla presenza delle attrezzature tecniche necessarie all’attività, anche quella di cinque auto in lavorazione a testimoniare l'attività illecita.



Alla richiesta di documentare la legittimità dell'attività, il titolare, M.P. di 48 anni, non ha fornito alcuna autorizzazione amministrativa ed è inoltre risultato privo di quelle relative agli scarichi delle acque reflue; irregolarità anche nell'attività di verniciatura e di emissioni in atmosfera di fumi e polveri. Agli agenti non è rimasto che denunciare l'uomo, sequestrare l’attività abusiva e restituire i veicoli ai legittimi proprietari.



Altri controlli anche nell’ambito delle emissioni sonore diffuse dai locali di somministrazione di alimenti e bevande: controlli per due esercizi di via Chiavettieri, ai quali, dopo aver verificato il superamento dei limiti con musica emessa ad alto volume, la polizia municipale ha sequestrato le apparecchiature musicali.



Infine, a Brancaccio, in via Giafar, gli agenti del nucleo controllo attività produttive hanno emesso sanzioni per circa 6.000 euro e sequestrato l’attività ad un negozio di prodotti ortofrutticoli totalmente abusivo.

