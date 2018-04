Controlli stradali

Palermo, controlli di Pasqua: multe e sanzioni

Nel ponte di Pasqua, i militari hanno intensificato i controlli, finalizzati al contrasto e alla repressione degli illeciti al codice della strada...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 12:53:11 Letto 372 volte

Nel ponte di Pasqua, i Carabinieri delle Compagnie di San Lorenzo e di Piazza Verdi hanno lavorato con un unico obiettivo: la sicurezza dei cittadini. I militari infatti hanno nuovamente intensificato i controlli, finalizzati al contrasto e alla repressione degli illeciti al codice della strada.

Nella serata di ieri, gli uomini dell’Arma hanno effettuato numerosi servizi nei pressi dei locali della movida palermitana con l’ausilio dell’etilometro.

Il dispositivo attuato dai militari del Comando Provinciale di Palermo, svolto anche con l’utilizzo di stazioni mobili, ha permesso di denunciare in stato di libertà 12 conducenti di auto, per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati con un tasso alcolico superiore a 0.8 grammi/litro.

Altri 5 automobilisti sono stati multati per la stessa violazione, poiché trovati con un tasso di alcol nel sangue compresa tra 0.5 e 0.8. Per tutti, la patente è stata ritirata.

Ancora una volta i comportamenti pericolosi alla guida di auto sono stati numerosi e diverse le contravvenzioni. A bere non sono solo giovani maschi: tra i sanzionati c’erano anche tre donne e l’età era varia: dai 18 ai 50 anni. Altri 5 persone sono state sanzionate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Anche stavolta, non sono mancate le sorprese: un giovane è stato contravvenzionato perché, alla guida di macchina elettrica, trasportava altre tre persone, due delle quali nel cofano del mezzo.

Un 42enne ha invece battuto il record di infrazioni: è stato trovato alla guida di auto in stato di ebrezza, con patente sospesa, senza assicurazione e con veicolo già sottoposto a sequestro. L’uomo, non contento, dopo aver effettuato la prima prova dell’etilometro, ha pensato bene di darsi alla fuga, ma è stato subito rintracciato e sanzionato anche per la fuga. Per lui la tabella ha fatto registrare una sanzione complessiva di circa 5000 €.

Infine nella tarda serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Altarello di Baida e di Borgo Nuovo, hanno fermato G.r. 46enne palermitano, volto noto agli operanti perché sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’uomo ha riferito ai Carabinieri che si era allontanato da casa, perché anche lui per pasquetta voleva mangiare le “stigghiole”. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è Stato tratto in arresto e trattenuto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I controlli continueranno giornalmente e verranno intensificati durante i prossimi fine settimana, per dare vita al progetto di prevenzione delle stragi del sabato sera e dei vari incidenti stradali causati, il più delle volte, da chi alza il gomito prima di mettersi alla guida.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!