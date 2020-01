controlli amministrativi

Controlli movida a Palermo, sequestri e sanzioni per 53mila euro

La Polizia di Stato effettua controlli amministrativi nei luoghi della movida cittadina. Controlli interforze anche in provincia. Sequestri e sanzioni superiori a 53mila euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2020 - 14:39:05 Letto 386 volte

Continuano nel centro cittadino, come anche in provincia, i servizi disposti dalla Questura di Palermo, volti al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e dell’abusivismo commerciale.

Sotto la lente d’ingrandimento del commissariato di P.S. “Oreto Stazione” gli esercizi commerciali insistenti nella zona di Piazza Sant’Anna e vie limitrofe. In particolare, nei pressi di via Cagliari, si è proceduto al controllo di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, dove si è accertato che la porzione di suolo pubblico antistante l’ingresso del locale era impegnata per circa 50 mq con tavoli e sedie, senza la dovuta autorizzazione, pertanto al titolare del pub è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 173,00 euro; è stato appurato, inoltre, che all’interno del locale non erano state affisse le previste tabelle alcolemiche, né in prossimità delle entrate/uscite, né in prossimità del banco bar, pertanto è stata contestata al titolare dell’esercizio un’ulteriore sanzione amministrativa pari a 400,00 euro.

L’attività di controllo dei poliziotti del Commissariato di P.S. “Centro”, ha invece interessato la “Vucciria”: in un locale in via Bara all’Olivella è stato accertato che al suo interno si diffondeva musica con emissioni sonore esterne, il tutto in violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina la materia; si è provveduto, pertanto, al sequestro della strumentazione musicale utilizzata; il gestore del pub è stato inoltre sanzionato per occupazione di suolo pubblico, in quanto occupava uno spazio antistante il locale con tavoli e sedie senza averne la prescritta autorizzazione.

In provincia, invece, i poliziotti del Commissariato di P.S. Partinico, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine nonché a personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nei giorni scorsi, hanno effettuato controlli amministrativi nel territorio di Partinico. In particolare, presso un Internet Point di corso Dei Mille è stato riscontrato che 4 apparecchi da gioco non erano rispondenti alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. che ne disciplinano i requisiti; gli apparecchi sono stati pertanto posti sotto sequestro amministrativo ed al titolare è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 40.000 euro.

Al gestore di una rivendita di tabacchi invece, a seguito di un accesso ispettivo, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a circa 258 euro, per la presenza al reparto lotto e alla rivendita di tabacchi di persona non autorizzata.

Nell’ambito delle suddette attività sono stati predisposti anche servizi di controllo su strada, nel corso dei quali sono state identificate 90 persone e controllati 37 veicoli, elevate 11 sanzioni per violazioni al C.d.S (mancata revisione, mancata assicurazione, guida senza patente) pari a 12.750,00 euro, con 3 sequestri amministrativi di veicoli.

Fonte: Polizia di Stato

