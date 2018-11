controlli notturni movida

Controlli nei locali della movida a Palermo: musica ad alto volume e locali abusivi

La Polizia Municipale e i controlli sui locali della movida a Palermo

11/11/2018

Venerdì notte il piano degli accertamenti predisposto dal Comandante Gabriele Marchese ha riguardato tre locali; due in via Candelai ed uno in piazza Costanzo Barbarino, a Villatasca. Sono state comminate sanzioni per un importo di oltre 10.000 euro.

Gli agenti del Caep, il nucleo di controllo della attività produttive, dapprima hanno eseguito un giro d'ispezione per tenere d'occhio i locali sequestrati nei precedenti interventi e dopo avere quindi perlustrato cortile delle Bisacce, via Giuseppe Piazzi, via delle Pergole, via Ponticello e via Ballarò e riscontrato l'integrità dei sigilli, si sono diretti in via Candelai.

Giunti sul posto, la loro attenzione è stata attirata dal frastuono della musica ad alto volume emessa da un pub.

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica; altresì sono state sequestrate le apparecchiature musicali per la diffusione di musica all'esterno.

Nel locale inoltre non venivano esposte le tabelle alcolemiche, quelle indicanti gli orari di apertura e chiusura e mancava a disposizione degli avventori, l'apparecchio per l'alcoltest.

Ancora in via Candelai, all'altezza di piazza 40 Martiri alla Guilla, sono stati eseguiti accertamenti su una discoteca, dove è stata individuata una cucina abusiva. Non è stata esibita alcuna autorizzazione per la manipolazione e la preparazione di alimenti.

Sono inoltre state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie nelle attrezzature e nei piani di lavoro per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande e la promiscuità tra prodotti alimentari e detersivi. Il titolare risultava sprovvisto del piano di autocontrollo HACCP ai fini della sicurezza alimentare e della necessaria certificazione amministrativa e sanitaria.

Poiché l'ingresso era regolamentato da due persone non autorizzate al ruolo di addetto alla sicurezza, è stata inoltrata la comunicazione alla questura per la revoca della licenza da ballo.

Nello stesso contesto veniva fermata un'autovettura che percorreva la Via Candelai, con la radio di bordo ad alto volume.

Al controllo documentale l'autovettura Volkswagen Golf , risultava sospesa dalla circolazione da circa sei mesi. Pertanto si è proceduto al sequestro ai fini della confisca del veicolo, con la sanzione pecuniaria di 1.959 euro.

Infine a Villatasca, il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata in piazza Costanzo Barbarino, è stato sanzionato perché in un'area antistante il locale di pertinenza dello stesso, esercitava la somministrazione senza possedere la dovuta certificazione sanitaria esterna.

