Contromano in via Cavour, fermati 6 palermitani dopo un folle inseguimento

Hanno percorso contromano, a tutta velocità, via Cavour, ma per fortuna sono stati inseguiti e bloccati.

30/05/2018

Hanno percorso contromano, a tutta velocità, via Cavour, ma per fortuna sono stati inseguiti e bloccati. La Polizia di Stato, ieri notte, ha arrestato sei palermitani: M.B., di 32 anni, M.V., di 25 anni, M.M., di 18 anni, M.E., di 19 anni (fratelli tra di loro), L.M.E., di 33 anni e G.D., di 18 anni, tutti con precedenti di polizia, accusati di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I sei sono stati bloccati dopo un inseguimento in auto iniziato in via Cavour. Quando il conducente ha visto la macchina della polizia, ha aumentato repentinamente e in modo pericoloso la propria andatura, tentando di sfuggire a un probabile controllo. I poliziotti, invertito immediatamente il senso di marcia e azionati i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di bordo, si sono messi all’inseguimento dell’auto che, nel frattempo, accelerando ulteriormente, aveva imboccato la via Pignatelli Aragona, non tenendo conto dei segnali stradali e dei divieti. Grazie all’arrivo di alcune volanti l’auto con i giovani è stata bloccata in via Scipioni Li Volsi.

Gli occupanti dell’auto scesi dalla vettura hanno iniziato a inveire contro gli agenti. Dalle parole sono poi passati ai fatti: i sei, alla richiesta di fornire le loro generalità, si sono scagliati violentemente contro i poliziotti con calci e pugni. Con non poca difficoltà e con l’aiuto di altri colleghi che nel frattempo sono arrivati, i sei fermati sono stati identificati, tratti in arresto e portati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

Il guidatore, dopo l’alcoltest è risultato positivo. Per quest’ultimo oltre l’arresto sono scattate multe e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

