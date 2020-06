Mercato Ittico

Contrordine il mercato ittico non chiude, le attività proseguiranno durante i lavori di ristrutturazione

Zacco: ''Apprezzamento per la decisione dell'assessore Piampiano di far proseguire le attività all'interno del mercato ittico durante i lavori di messa in sicurezza della struttura''.

"Esprimo apprezzamento per la decisione assunta dall'assessore Piampiano riguardo alla continuità lavorativa delle attività all'interno del mercato ittico durante i lavori di messa in sicurezza della struttura, lavori necessari per garantire la normale attività del mercato generale.

Già più volte ho evidenziato l'importanza delle attività dello storico mercato ittico di Palermo che coinvolge le marinerie locali e della Sicilia occidentale. Coscienti del fatto che i mercati generali necessitano di una nuova sede in quanto posizionati in siti non adeguati, abbiamo il dovere di garantire le attività.

Mi auguro che presto vengano eliminate le prenotazioni sostituendole con il contapersone, al fine di garantire la sicurezza nei mercati generali ed evitare assembramenti senza danneggiare le attività".

Lo dichiara il presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco.

