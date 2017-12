cisl

Convegno Cisl a Palermo, Furlan: ''pił possibilitą per i giovani che non devono andare all'estero'' *VIDEO*

di Marco Gullą | Pubblicata il: 29/11/2017 - 13:04:36 Letto 633 volte

“Maggiore lavoro al Sud e più possibilità per i giovani che non devono andare all’estero”, la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, oggi a Palermo, spinge per incrementare il lavoro nel meridione e in particolare in Sicilia.

La Furlan ha anche parlato del nuovo governo e spera di poter organizzare un tavolo tecnico incentrato sul lavoro.

Nel video l’intervista alla Furlan, oggi al Palace di Palermo per un convegno della Cisl.

