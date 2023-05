riforme istituzionali

Convocazione Governo, Cgil: ''Andremo e ascolteremo ma le condizioni per uno sciopero generale ci sono tutte''

''Valuteremo dunque cosa avrà da dirci il governo visto che ha ritenuto utile convocarci ma ci presenteremo sostenendo le richieste arrivata dalle piazze'', avverte il leader Cgil Maurizio Landini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2023 - 00:02:00 Letto 679 volte

"Nella convocazione del governo ci sono una serie di titoli. Ma in quei titoli che ci sono stati indicati vedo delle mancanze: non si parla di Rdc o del superamento della precarietà, dei contratti a termine e dei voucher, non si parla di sanità pubblica né dei soldi per rinnovare i contratti nazionali", afferma il leader Cgil Maurizio Landini.

"Andremo e ascolteremo quali eventuali novità ci dovessero essere ma noi abbiamo presentato una piattaforma unitaria precisa che dice no alla flat Tax, che dice di investire per superare morti sul lavoro e altro ancora. Valuteremo dunque cosa avrà da dirci il governo visto che ha ritenuto utile convocarci ma - avverte - ci presenteremo sostenendo le richieste arrivata dalle piazze".

"Credo ci siano tutte le condizioni per uno sciopero generale dopodiché - chiarisce Landini - gli scioperi non si minacciano ma si organizzano e si proclamano e si fanno al momento giusto. Stiamo lavorando per parlare con tutti i lavoratori in ogni luogo di lavoro e sui territori”.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Cgil

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!