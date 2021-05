coprifuoco

Coprifuoco, Di Maio: ''Stiamo lavorando per superarlo il prima possibile''

''Siamo tutti d'accordo che il coprifuoco debba essere superato e stiamo lavorando per superarlo il prima possibile'', dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

05/05/2021

"Siamo tutti d'accordo che il coprifuoco debba essere superato e stiamo lavorando per superarlo il prima possibile" ha dichiarato da Londra, dove si trova per il G7, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Stiamo lavorando per fare in modo che più turisti possibile possano arrivare in Italia e che gli italiani possano viaggiare come turisti, dove vorranno andare". "L'Italia è pronta ad accogliere tutti i turisti ed è pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono vedere le nostre bellezze", conclude Di Maio, sottolineando che "stiamo lavorando a delle misure che ci consentiranno di far ripartire il settore turistico e ciò ovviamente è un segnale di ripartenza".

Fonte: Adnkronos

