Coprifuoco nazionale in arrivo nel nuovo Dpcm, Conte in diretta alla Camera

Intervento del premier Conte alla Camera dei deputati ''sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19'' in vista del prossimo DPCM.

Giuseppe Conte alla Camera in questo momento per spiegare restrizioni e misure anti-Covid del prossimo Dpcm. Il discorso in diretta.

"Il quadro epidemiologico nazionale e europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun paese ad adottare progressivamente misure più restrittive che si susseguono di settimana in settimana". Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera.

"L'interlocuzione con il Parlamento e il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche qui rappresentate costituiscono passaggi fondamentali", dice Conte, facendo riferimento alla necessità di assumere "decisioni con la massima speditezza", vista l'evoluzione della curva del contagio. Gli ultimi dati del report dell'Iss hanno "costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive da adottare prima di mercoledì 4 novembre", data indicata inizialmente per le comunicazioni al Parlamento. "Ascolterò con la massima attenzione le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e preannuncio la disponibilità ad accogliere osservazioni e rilievi che saranno contenute nelle risoluzioni. Ai leader delle forze di opposizione ho prefigurato la possibilità di costituire un tavolo di confronto con il governo per fornire alle stesse forze una piena e costante informazione sullo stato della pandemia. Al momento questa proposta è stata rifiutata. Se ci fossero ripensamenti, la proposta rimane immutata e non sottende ad una confusione di ruoli. Il governo è sempre stato e rimarrà consapevole delle proprie responsabilità di fronte al paese delle decisioni che ha assunto e che assumerà per mettere in salvezza la nazione".

"Nelle ultime settimane la recrudescenza della pandemia ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi, che sono meno della metà di quelli rilevati in Francia, circa la metà di quelli spagnoli, poco meno della metà di quello del Regno Unito: in questi paesi la ripresa dell'epidemia è iniziata prima e sta correndo di più", dice il premier, evidenziando che nella settimana dal 19 al 25 ottobre ''il numero di nuovi casi segnalato è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente".

