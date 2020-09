Coronavirus, 33 i nuovi casi in Sicilia

Coronavirus

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Pubblicata il: 01/09/2020

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Cinque sono migranti. C'è anche una nuova vittima, che fa salire il totale a 287 dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 71 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva e 1071 in isolamento domiciliare, per un totale di 4350 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.911 (+5).

La situazione in Italia: sono 978 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 8 morti: le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono a 35.491. Rispetto a ieri aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (+92) e quelli in terapia intensiva (+13).

