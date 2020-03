Coronavirus

Coronavirus a Campofelice di Roccella: Mascherine artigianali e liquido battericida realizzato in farmacia

Macchina della solidarietà a Campofelice di Roccella. La sindaca Michela Taravella: ''Mascherine artigianali e liquido battericida realizzato in farmacia''. Attivo il Banco Alimentare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2020 - 18:32:46 Letto 402 volte

“Una straordinaria macchina della solidarietà si è attivata a Campofelice di Roccella. Diverse donne di Campofelice, coordinate dalla consigliare comunale Matilde Prinzi, hanno realizzato mascherine artigianali in stoffa, donate poi alle cittadine e ai cittadini che non hanno a disposizione mascherine omologate." Dichiarazione di Michela Taravella, sindaca di Campofelice di Roccella (Pa).

"Si è messo in moto anche la distribuzione di beni alimentari, il Banco Alimentare, che sta lavorando con grande efficienza grazie alla Parrocchia S. Rosalia con Padre Domenico Sausa , la Caritas comunale con Nino Murè e Gandolfo Sausa, la direzione Regionale del Banco Alimentare e la struttura del Centro Operativo Comunale, con l'assessore Francesco Quagliana ed il presidente del consiglio comunale Giulio Giardina, insieme a tutti i volontari. Stamattina sono state raggiunte 27 famiglie, rifornite di beni di prima necessità.

La farmacia Fustaneo di Lascari, infine, ha prodotto per Campofelice diverse confezioni di liquido disinfettante battericida per l'utilizzo nella Casa comunale. Un gesto di grande vicinanza e condivisione per le Comunità di Campofelice e Lascari in un momento tando difficile”.



Il servizio di assistenza domiciliare istituito dal Comune di Campofelice di Roccella - operativo a oltranza da giorni grazie all'infaticabile lavoro dei volontari -, in collaborazione con CRI, Cisom e le Associazioni di volontariato di Protezione civile O.N.V.G.I e Aquile prevede la consegna a domicilio di farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità. Il Cisom (tel. 3405780824) fornisce anche un servizio di supporto psicologico.

Per il Banco alimentare e gli altri servizi, si possono contattare dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 i numeri:

3405780824

3448616650

3773728340

