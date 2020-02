Coronavirus a Palermo, al momento non ci sono altri contagiati. Ma in città c'è ansia

Coronavirus

Coronavirus a Palermo, al momento non ci sono altri contagiati. Ma in cittā c'č ansia

Sono state predisposte delle aree temporanee di triage esterne agli ospedali, nelle quali accogliere e visitare chi dovesse presentarsi con sintomi da coronavirus.

Finora una buona notizia. Negativi all’esame del tampone gli altri componenti della comitiva partita da Bergamo e alloggiata in un hotel del centro di Palermo. Ieri sono risultati positivi la turista di 66 anni, il marito e un ulteriore componente del gruppo. Gli altri 26 non sono stati contagiati e neppure il personale del Mercure. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a Mattino Cinque.

Al momento sono solo quindi tre i contagiati e non risultano per fortuna altri casi. Intanto sono state predisposte delle aree temporanee di triage esterne agli ospedali, nelle quali accogliere e visitare chi dovesse presentarsi con sintomi da coronavirus in una zona diversa dai normali pronto soccorso, e un numero verde a cui i cittadini potranno rivolgersi a partire da oggi.

Queste alcune delle misure messe in campo dal governo della regione siciliana per affrontare il problema del coronavirus e che sono state illustrate in conferenza stampa a Palermo dal governatore Nello Musumeci e dall'assessore alla Salute Ruggero Razza.

Il numero verde messo a punto è l'800458787, "che da oggi - ha spiegato Razza - vedrà rispondere personale medico".

