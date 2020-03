dispositivi di protezione

Coronavirus, a Palermo arrivano dispositivi di protezione: trasporto urgente della Guardia Costiera *VIDEO*

Trasporto urgente di DPI (dispositivi di protezione individuale) in diverse localitÓ delle regioni meridionali e delle isole maggiori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2020 - 09:45:03 Letto 410 volte

Ieri, 29 marzo, l’ufficio del dott. Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus ha richiesto, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, l’intervento di un aereo della Guardia Costiera per il trasporto urgente di DPI (dispositivi di protezione individuale) in diverse località delle regioni meridionali e delle isole maggiori.

Il Manta ATR 42, decollato dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, dopo aver caricato il materiale all’aeroporto di Fiumicino, ha raggiunto Cagliari, Palermo, Lamezia Terme e Bari.

Il materiale sbarcato è stato consegnato alle autorità regionali di Protezione Civile, per la successiva distribuzione.





Fonte: Guardia costiera

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!