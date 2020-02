Coronavirus a Palermo, ci sarebbero altri due contagiati

Coronavirus a Palermo

I laboratori del policlinico hanno individuato altri due casi di contagio nel gruppo di turisti bergamaschi.

Non c’è solo la turista di Bergamo in vacanza a Palermo fra le persone trovate positive al coronavirus a Palermo. I laboratori del policlinico hanno individuato altri due casi di contagio nel gruppo di turisti bergamaschi.

I tamponi su questi due ultimi casi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma, come quello della donna contagiata per prima, per ulteriori analisi. Per ora i due nuovi contagiati sono in buone condizioni di salute e sono rinchiusi nelle loro camere d’albergo in attesa che l’assessorato regionale alla Sanità decida se spostarli in una struttura ospedaliera attrezzata.

La donna è intanto ricoverata all'ospedale Cervello. Non è ancora chiara la situazione del marito che inizialmente sarebbe stato negativo. La turista ha 66 anni ed è arrivata con la comitiva venerdì mattina con un volo Bergamo-Palermo partito dallo scalo di Orio al Serio.





