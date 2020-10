Covid-19

Coronavirus a Palermo: Il Prefetto verso l'aumento del distanziamento

Si andrà verso un rafforzamento dei controlli per assicurare un maggiore distanziamento sociale. Il provvedimento potrebbe arrivare venerdì.

"Nei prossimi giorni dopo ulteriori valutazioni sia in alcune zone di Palermo che nelle palestre e nelle piscine sarà emesso un provvedimento del sindaco, ma condiviso con la prefettura e le autorità sanitarie che andrà verso un rafforzamento dei controlli per assicurare un maggiore distanziamento sociale. Il provvedimento potrebbe arrivare venerdì. Il virus cammina sulle gambe delle persone e occorre ed è necessario aumentare il distanziamento tra la popolazione. La curva si sta alzando c'è preoccupazione, ma c'è la possibilità e bisogna fare di tutto per abbassarla". Lo ha detto il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani a conclusione del comitato dell'ordine e sicurezza che si è svolto oggi in videoconferenza a cui hanno preso parte il Comune, l'Asp e le forze dell'ordine, la Regione.

"Bisogna iniziare uno screening di massa della popolazione e domani ci sarà un incontro tra i sindaci e l'assessore per stabilire le modalità. Si deve potenziare la ricerca dei positivi prima che arrivino in ospedale così da limitare l'afflusso nei pronto soccorso e nelle terapie intensive - ha aggiunto il prefetto - Bisogna iniziare anche una campagna di comunicazione e di informazione efficace nelle scuole per sensibilizzare il più possibile su cosa vuol dire un contatto e la diffusione del contagio. Abbiamo già messo in movimento la risposta ospedaliera e anche quella territoriale. C'è massima attenzione in queste ore per la curva del virus. Il provvedimento sarà proporzionale e sarà adeguato alla situazione nel rispetto dell'ultimo dpcm del governo e dei provvedimento adottati dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando".

