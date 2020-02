Coronavirus

Coronavirus a Palermo: La diretta in tempo reale

La diretta in tempo reale sull'emergenza coronavirus a Palermo.

Sono tre le persone contagiate a Palermo, di cui due senza alcun sintomo.

Aggiornamenti in tempo reale:

16.10: l Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti e dati nelle sedi di Amazon e eBay nell’ambito dell’inchiesta dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco sulle «manovre speculative» nelle vendite a prezzi folli di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo, che ipotizza speculazioni sui prezzi di «generi di prima necessità», è a carico di ignoti.

15.14: Dopo la chiusura delle scuole e la sospensione di alcuni eventi a causa dell’effetto coronavirus, adesso si attendono possibili ripercussioni sulla disputa di Palermo–Nola, match in programma domenica al Barbera. Il Palermo resta in attesa per sapere quali misure verranno adottate, ma soprattutto se verranno prese decisioni dal ministro Spadafora, visto che è a lui che spetta un’eventuale decisione in merito. Il match, considerato che a Palermo ci sono già tre casi di coronavirus, potrebbe anche essere rinviato come già successo in altri gironi di serie D o giocato a porte chiuse.

13.49: Negativi i tamponi delle due ricoverate al Policlinico a Messina.

13.46: Sarà la Protezione civile a coprire i costi straordinari di ospitalità in albergo dei turisti posti in isolamento a Palermo dopo la scoperta di tre contagiati sui 29 della comitiva giunta venerdì da Bergamo. Per la pulizia delle scuole e dei locali pubblici, le somme dovranno essere anticipate dai Comuni che dovranno poi rendicontare alla Protezione civile che sta fornendo indicazioni tecniche su come le pulizie e la sanificazione devono essere effettuate.

13.20: A Messa il segno della Pace sostituito da inchino: “Durante la celebrazione dell'Eucarestia, si sospenda lo scambio del segno di pace, oppure si sostituisca la stretta di mano con un semplice inchino; la Comunione sia distribuita sulla mano dei fedeli e non direttamente in bocca; Venga rimossa l'acqua lustrale dalle acquasantiere delle chiese”. Sono queste le indicazioni relative all’emergenza coronavirus inviate attraverso una nota dal Vicario Generale, don Giuseppe Oliveri, alle Comunità ecclesiali dell'Arcidiocesi di Palermo.... leggi approfondimento.

12.54: Sono 12 le vittime del Coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli. Ad aggiungersi è il primo decesso da coronavirus in Emilia-Romagna. Ne dà notizia la Regione: si tratta di un paziente 69enne di Lodi, "già affetto da importanti patologie pregresse", ricoverato all'ospedale di Piacenza poi trasferito in terapia intensiva a Parma. È arrivato a 258 il numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia e "per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l'infezione è più leggera", ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. "Due sono stati dimessi e due sono in ospedale ma stanno bene, tutti provengono dalla zona di Codogno", ha detto all'Adnkronos Salute Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Per due di loro dunque sono in corso "gli accertamenti del caso", al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".

11.38: Sono risultati tutti negativi i tamponi realizzati ai dipendenti dell'albergo e ai turisti che erano entrati in contatto con la turista bergamasca che risulta contagiata. Restano quindi tre le persone contagiate a Palermo, di cui due senza alcun sintomo.

