Coronavirus a Palermo: la donna bergamasca ancora senza febbre

Sta sempre bene la turista bergamasca ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2020 - 14:44:00

Sta sempre bene la turista bergamasca ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. La donna di 66 anni non ha più la febbre ed è in buone condizioni di salute, così come riporta anche l'ultimo bollettino diffuso questa mattina da parte dei sanitari.

"Sono stazionarie le condizioni di salute della turista bergamasca ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, a Palermo, risultata positiva ai test per il coronavirus. 'La donna è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali'.

