Coronavirus a Palermo, Lega: ''Mascherine per i dipendenti comunali. Chiudere Palazzo delle Aquile e musei comunali''

''Orlando venga subito in aula a riferire sulla situazione a Palermo. Doti di mascherine e guanti i dipendenti comunali a contatto con il pubblico e chiuda ai turisti il palazzo delle Aquile e musei comunali'' dicono Gelarda e Anello (Lega).

"Alla luce di quanto diffuso dai giornali questa mattina, sul caso di coronavirus a Palermo, come gruppo consiliare della Lega chiediamo che il sindaco Orlando venga immediatamente a riferire in aula, in qualità di autorità sanitaria, per dirci come si sta preparando Palermo ad affrontare l'emergenza." Dichiara il capogruppo della lega al Palazzo delle aquile Igor Gelarda insieme al suo collega Alessandro Anello.

"Inoltre, continuano Gelarda e Anello, in una nota abbiamo richiesto al sindaco Orlando e ai presidenti delle partecipate comunali (Amap e Amat) di dotare di mascherine idonee e di guanti tutti gli impiegati che sono a contatto con il pubblico. Pensiamo ad esempio gli operatori della Polizia Municipale che lavorano su strada, ma anche agli autisti della AMAT e a tutti coloro che fanno Front office in generale. Tutto questo per garantire la sicurezza dei lavoratori ma anche di coloro che, utenti e cittadini, hanno a che fare con i lavoratori stessi."

"Allo stesso modo - continuano i due consiglieri della Lega - abbiamo chiesto al sindaco Orlando di interdire, fino a cessata emergenza, l'accesso dei turisti a Palazzo delle Aquile. Il palazzo è meta di migliaia di turisti ogni settimana, e in questo momento di particolare criticità ci sembra più saggio limitare il suo utilizzo alle funzioni essenziali cioè ufficiali all'interno del palazzo. Non ci dimentichiamo che all'interno del palazzo lavorano quasi 200 persone, delle quali bisogna garantire l'incolumità."

"Non abbiamo nessuna intenzione di creare panico. Ma la prevenzione responsabile crediamo che sia la strada migliore, nonché l'unica in questo momento. Speriamo che in questo momento il buonsenso e la prudenza prevalgono su tutto il resto" concludono i due esponenti del carroccio.

