Coronavirus: a Palermo mascherine in farmacia quasi 20 euro

Un business quello delle mascherine che sta facendo fare affari, mentre in molti ospedali in Sicilia medici e infermieri da giorni protestano per la carenza di dispositivi di protezione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2020 - 09:52:19 Letto 433 volte

Difficile trovarle, chi le possiede le fa pagare a caro prezzo. Capita così che per una mascherina si spendono fino a 20 euro; non nel mercato ma in farmacia, dove in tempi normali il costo non superava i 50 centesimi, a seconda della tipologia.

A denunciarlo è Andrea, palermitano di 46 anni che come tanti per giorni ha cercato le protezioni per sè e la propria famiglia. "Dopo giorni di ricerca ho trovato una farmacia in città che aveva le mascherine - racconta - Una l'ho pagata ben 17,50 euro". Ne ha comprate tre: 52,50 euro.

Un business quello delle mascherine che sta facendo fare affari a chi le custodisce nei magazzini e le piazza al momento opportuno mentre in molti ospedali in Sicilia medici e infermieri, in prima linea nella lotta al Covid-19, da giorni protestano per la carenza di dispositivi di protezione.

