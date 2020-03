Coronavirus

Coronavirus, a Palermo mille dipendenti comunali in ferie obbligatorie

Lavoro a distanza per i dipendenti e riduzione presenza negli uffici.

Pubblicata il: 13/03/2020 - 09:18:50

A seguito dell'incontro che si era svolto in mattinata coordinato dal Vicesindaco ed Assessore al personale Fabio Giambrone e dall'Assessore all'innovazione Paolo Petralia, la Giunta ha preso atto del piano preparato che prevede diversi interventi per ridurre la presenza di dipendenti all'interno degli uffici comunali.

In particolare, il piano prevede che:

per le prossime sei settimane almeno 1.000 dipendenti per ogni settimana dovranno obbligatoriamente fruire delle ferie residue maturate nel 2019.

maturate nel 2019. da lunedì, circa 2.200 dipendenti avviino la transizione verso il lavoro a distanza dalla propria abitazione.

Si tratta di quella parte dei dipendenti per i quali l'accesso al PC è considerato come parte integrante e principale del proprio lavoro. A questi si aggiungeranno circa 250 altri dipendenti che avranno inoltra accesso da remoto, e con protocolli di sicurezza potenziati rispetto agli altri, agli applicativi interni dell'Amministrazione, che richiedono appunti livelli di protezione maggiore. Si tratta in particolare di coloro che gestiscono flussi informatici di particolare delicatezza, per esempio quelli legati all'emissione dei mandati di pagamento.

"In questo modo - spiegano il Sindaco e l'Assessore Giambrone - riusciremo a rispettare il dettato del Governo nazionale che impone di non chiudere gli uffici, concentrando l'attenzione su quelli in questo momento essenziali. Allo stesso tempo permetteremo ai dipendenti di continuare a lavorare senza le preoccupazioni che questa situazione sta determinando in molti. Un grosso ringraziamento va alla SISPI, che pur operando essa stessa a ranghi ridotti per le proprie misure di protezione dei lavoratori, sta svolgendo un importante intervento a settore dell'Amministrazione."

