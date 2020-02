Coronavirus

Coronavirus a Palermo. Orlando: ''Bene sistema controlli. Non alimentare psicosi''

Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando in merito al sospetto di Coronavirus a Palermo.

Pubblicata il: 01/02/2020

"Il sistema dei controlli sulla possibile diffusione del Coronavirus ha funzionato bene e, in tempi brevissimi, mostrato che non vi è motivo per allarmismi.

È una ulteriore conferma della necessità di non alimentare psicosi di alcun tipo."

Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando in merito al sospetto di Coronavirus a Palermo, rivelatosi essere un caso di INFLUENZA DI TIPO B.

