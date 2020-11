scuola

Coronavirus a Palermo, Orlando chiede i numeri dei contagi nelle scuole

Il sindaco Leoluca Orlando, con una lettera, è tornato a chiedere i numeri legati ai contagi in città, nello specifico quelli in ambito scolastico.

Il sindaco Leoluca Orlando, con una lettera inviata all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all'ASP Palermo, è tornato a chiedere i numeri legati ai contagi in città, nello specifico quelli in ambito scolastico, al fine di eventualmente assumere le misure necessarie per la tutela della salute pubblica.

"Lo scrivente - recita la nota - in qualità di autorità sanitaria locale, assumerà, ove ritenuto necessario, tutti i provvedimenti che la situazione attualmente critica renderà necessari ed imprescindibili, considerato che sempre più frequentemente giungono annunci su focolai che si sviluppano negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado".

