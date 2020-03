Coronavirus

Coronavirus, a Palermo otto ufficiali dei carabinieri positivi al covid-19

I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

Pubblicata il: 12/03/2020

Gli otto ufficiali stanno bene e si trovano a casa in quarantena insieme alle famiglie. A confermarlo è il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. L'attività del comando provinciale di Palermo, fanno sapere, sta proseguendo regolarmente

I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi. Tutto risale ai giorni scorsi, quando il primo carabiniere risultato positivo è rimasto poche ore in ufficio con il collega. Quanto basta perchè avvenisse la trasmissione del virus. Già ieri mattina tanti ufficiali e appuntati si erano sottoposti al test.

