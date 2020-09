Covid-19

Coronavirus a Palermo, paziente positivo alla Clinica Candela dopo due tamponi negativi

Un paziente della Clinica Candela di Palermo è risultato positivo al Covid al terzo tampone dopo che i primi due avevano dato esito negativo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2020 - 15:43:10 Letto 427 volte

Un paziente inviato dal Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia-Cervello è stato ricoverato per meno di 24 ore nella Clinica Candela, con quadro di broncopolmonite, già sottoposto a 2 tamponi per Covid-19 con esito negativo.

Nelle ore successive al ricovero si è registrato un peggioramento del quadro clinico, ragione per la quale il paziente è stato trasferito all'Ospedale Civico dove è risultato positivo al covid-19 solo a seguito di lavaggio bronchiale.

In via cautelativa la Clinica Candela ha avviato le procedure di sanificazione ed è stato sottoposto a tampone nasofaringeo tutto il personale sanitario medico e non medico ed i pazienti ricoverati al piano nel quale è transitato il paziente risultato, successivamente, positivo, tampone che sarà ripetuto, come da protocollo, nei tempi previsti. Il personale che ha avuto contatti diretti con il paziente è stato inviato al proprio domicilio, ove rimarrà in attesa degli esiti dei tamponi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!