Coronavirus

Coronavirus a Palermo, scuole chiuse fino a lunedì

Per misura precauzionale il sindaco Leoluca Orlando ha disposto la chiusura delle scuole di tre giorni per pulizia straordinaria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2020 - 18:50:13 Letto 1576 volte

La Segreteria del Sindaco comunica che "in attesa che le competenti autorità regionali e nazionali assumano le competenti decisioni in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo Coronavirus, il Sindaco Leoluca Orlando ha dato incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole e dei servizi educativi comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni. Qualora dovesse essere deciso che le scuole resteranno aperte, la Reset concorderà con i dirigenti scolastici le modalità di intervento, prevedendo ove necessario una dispensa dalla frequenza per gli studenti".

Aggiornamento:

Dopo i casi di contagio da Coronavirus che si sono registrati a Palermo, i primi in Sicilia, è stata disposta la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) di Palermo e provincia. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il presidente della Regione Nello Musumeci. Lo stop alle lezioni scatterà domani e si concluderà lunedì, per poi riprendere martedì. Da domani fino a mercoledì, Reset e Protezione civile si occuperanno della pulizia nelle scuole. Sabato e domenica si sposteranno negli uffici pubblici (comunali e non).

"Il provvedimento di sospensione delle lezioni - ha spiegato il governatore dell'Isola - è dettato dalla necesità di sanificare e disinfettare i luoghi frequentati da studenti, docenti e personale scolastico. Una precauzione in una città interessata, seppur marginalmente, dal contagio del Coronavirus".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!