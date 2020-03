Mobilità

Coronavirus a Palermo, sospesa Ztl e isole pedonali: Amat rimodula le corse

La Giunta comunale a deciso di ridurre il traffico pedonale e gli spostamenti con i mezzi dell'Amat.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2020 - 09:26:10 Letto 428 volte

Alla luce poi delle valutazioni già espresse e che hanno portato a sospendere la ZTL, vista la riduzione del traffico pedonale e considerando che gli spostamenti personali consentiti devono essere effettivamente motivati, la Giunta ha deciso di sospendere anche le aree pedonali vigenti nel fine settimana in via Libertà e via Ruggero Settimo "anche con l'obiettivo - spiega il Sindaco - di scoraggiare le persone dall'uscire di casa.".

Sempre in tema di mobilità, la Giunta ha chiesto alla'AMAT di redigere un piano di rimodulazione delle corse nell'arco della giornata in modo da garantire maggiore disponibilità di mezzi lì dove e negli orari in cui è prevedibile maggiore affollamento, "anche se - ha tenuto a precisare ancora una volta Orlando - la cosa migliore per chi non sia costretto è e rimane quella di restare a casa e proteggere sé stessi e gli altri".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!