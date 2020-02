Coronavirus

Coronavirus a Palermo, turisti veneziani via da hotel Mercure: ''Torniamo in Veneto''

Due turisti di Venezia stanno lasciando l'hotel Mercure in cui è stato rilevato il primo caso di coronavirus a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2020 - 16:04:33 Letto 581 volte

Due turisti di Venezia, giunti a Palermo domenica stanno lasciando l’hotel Mercure in cui è stato rilevato il primo caso di coronavirus in città.

"Non abbiamo avuto nessun contatto con la persona di Bergamo - dicono - risultata positiva nè con il loro gruppo. Non ci è stato fatto nessun controllo specifico, ma ci hanno invitato a trovare un’altra sistemazione. Non sappiamo altro e venerdì torneremo in Veneto dove non sappiamo cosa troveremo...".





