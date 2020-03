Coronavirus

Coronavirus, a Tunisi arriva un traghetto da Palermo, tutti in isolamento

A Tunisi sono stati posti in isolamento domiciliare tutti i 268 passeggeri a bordo del traghetto di una compagnia italiana proveniente da Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2020 - 09:26:07 Letto 408 volte

Tutti i 268 passeggeri a bordo del traghetto di una compagnia italiana proveniente da Palermo, arrivato ieri al porto di La Goulette di Tunisi, sono stati posti in isolamento domiciliare e verranno monitorati secondo le nuove norme sanitarie.

Lo ha detto la direttrice generale dell'Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti, Nissaf Ben Alaya.

Si è trattato dell'ultimo arrivo di una nave passeggeri in Tunisia dall'Italia prima dell'entrata in vigore della sospensione, fino al 4 aprile prossimo, delle linee marittime passeggeri tra i due Paesi disposto dalle autorità tunisine come misura per limitare la diffusione del coronavirus.

