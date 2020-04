studenti fuori sede

Coronavirus, aiuti agli studenti fuori sede: dalla Regione contributo alloggio

Sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio.

Pubblicata il: 09/04/2020 - 09:40:45

Sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio da parte della Governo regionale alle famiglie degli studenti in situazione di disagio per l’emergenza epidemiologica.

Sammartino (Iv): ''Accolta la nostra proposta, un plauso all'assessore Lagalla''.

“Come gruppo parlamentare Italia Viva il 23 marzo abbiamo presentato una mozione in cui chiedevamo all’Esecutivo di impegnarsi ad assumere ogni iniziativa utile e non possiamo che accogliere positivamente questo stanziamento. Ringrazio l’assessore Lagalla per la collaborazione istituzionale che abbiamo avuto. Questo è il modo con cui le forze politiche devono attraversare questo delicato momento che stiamo vivendo”, afferma Luca Sammartino, parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’ARS.

Catalfamo (Lega) "Un nostro successo. Un aiuto concreto per le famiglie".

"Un grande successo della Lega in un importate spirito di collaborazione istituzionale e per una battaglia che riguarda migliaia di famiglie siciliane.

L'annuncio del Governatore Musumeci della disponibilità di un fondo per gli studenti fuorisede arriva a pochi giorni dalla proposta del nostro partito che era stata inserita in un Ordine del giorno approvato dall'Ars e la quale a livello nazionale, si era speso l'onorevole Toccalini.

Sia per coloro che si trovano ancora all'estero sia per coloro che sono rientrati nelle proprie abitazioni ma sono costretti a pagare l'affitto nelle città in cui studiano arriveranno dei fondi che allevieranno le difficoltà economiche delle famiglie.

Come Lega Sicilia avevamo formulato questa richiesta ed oggi registriamo il positivo riscontro del Governatore, in un clima di dialogo costruttivo di cui beneficiano i cittadini", dichiara Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all'assemblea regionale siciliana.

