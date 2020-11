Covid-19

Coronavirus, Allarme anestesisti: ''Atteso Raddoppio ricoveri nei prossimi. Ragionevole un lockdown nazionale''

''Le terapie intensive sono già sotto pressione. La proposta di lockdown nazionale è a questo punto ragionevole'', afferma il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri.

"Ci attendiamo un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva nella prossima settimana se il trend non muterà, ed in attesa degli eventuali benefici derivanti dalle misure dell'ultimo dpcm che potranno però evidenziarsi non prima di altri 10 giorni". Lo afferma all'ANSA il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi) Alessandro Vergallo. Le terapie intensive "sono già sotto pressione. A fronte di ciò e dell'assenza di una medicina territoriale, la proposta di lockdown nazionale - rileva - è a questo punto ragionevole".

Intanto il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, che ieri ha chiesto un lockdown nazionale per contrastare l'emergenza epidemica da Covid-19 fa sapere che "il ministro della Salute Roberto Speranza condivide le nostre preoccupazioni. Credo ne parlerà con il premier Conte e si farà quindi nell'ambito del governo una valutazione politica".

