Covid-19

Coronavirus, Allarme dei Medici: ''Su 1200 Usca previste solo 610''

''In alcune regioni le hanno anche cancellate, il risultato è che dove non ci sono, c'è il tasso di ospedalizzazione più alto'', Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2020 - 12:23:51 Letto 347 volte

"In Italia sono state fatte 610 unità speciali di continuità assistenziale Usca sulle 1200 previste. In alcune regioni le hanno anche cancellate, il risultato è che dove non ci sono, c'è il tasso di ospedalizzazione più alto". Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Magi, parlando a una radio.

"Le Usca, dice, sono state create per evitare che i medici di famiglia si contagino. Sono formate da specialisti e infermieri che seguono i pazienti a casa". Il Tar del Lazio ha ribadito che "nelle Usca non devono esserci medici famiglia".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!