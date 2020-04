coronavirus

Coronavirus, all'Ars Forza Italia presenta mozione per sospendere bollo auto

Pellegrino (FI): ''Attivate le procedure in attesa dell’abrogazione della tassa''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2020 - 15:11:51 Letto 354 volte

“Per arginare le criticità, anche economiche, derivate dall’emergenza COVID-19, si rende necessaria la proroga del pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza per i prossimi mesi fino al 30 Settembre 2020. È per tale motivo che, unitamente al gruppo di Forza Italia, quest’oggi ho presentato una mozione in tal senso. La medesima è correlata al disegno di legge che ho depositato il 19 Settembre 2019, il quale prevede l’abrogazione della tassa automobilistica nella Regione Siciliana. Infatti, con la sentenza n. 122 del 2 Aprile 2019, la Corte Costituzionale ha stabilito che compete alle regioni l’introduzione o meno delle esenzioni fiscali sul bollo auto. L’obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale sui siciliani, escludendo l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica in via definitiva”. Così afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Stefano Pellegrino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!