Coronavirus, Almaviva annuncia smartwork per tutti lavoratori

''Scelta responsabile per garantire servizio al paese'', dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora Giovanna Marano.

“L’annuncio di Almaviva di utilizzare lo smart working per tutte le lavoratrici ed i lavoratori è una scelta responsabile ed è in questo momento esempio per il settore e per l’insieme del mondo dei servizi. Confidiamo nel fatto che i loro committenti diano il via libera per mettere in sicurezza il valore del lavoro in forme innovative garantendo la piena applicazione delle norme del decreto sul Covid 19.

Almaviva Palermo in questo momento è anche un’azienda di frontiera perché gestisce numero verde 1500 a servizio del nostro paese, con straordinario impegno e professionalità.”

Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora Giovanna Marano.

