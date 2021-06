Covid-19

Coronavirus, altre 4 Regioni verso la zona bianca: Sicilia ancora in gialla

La zona bianca si allarga: quasi certo il passaggio da lunedì 7 giugno per altre quattro Regioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2021 - 09:10:10 Letto 340 volte

La zona bianca si allarga: quasi certo il passaggio da lunedì 7 giugno per altre quattro Regioni. Oggi è atteso il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore da cui, salvo soprese, cambieranno colore Veneto, Liguria, Abruzzo e Umbria. Il verdetto arriverà con i dati del monitoraggio di oggi e con le decisioni della cabina di regia, prima dell'ordinanza del ministro Roberto Speranza. L'incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti registrata nelle ultime 3 settimane dovrebbe determinare la promozione di altre 4 regioni in zona bianca.

Tra 10 giorni, il 14 giugno, se il trend verrà confermato sarà il turno di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!