Coronavirus, altri 5 medici morti: 160 le vittime

Sono in totale 160 i medici e 39 gli infermieri vittime dell'epidemia.

Con ancora 5 medici morti per Covid-19, sono 160 in totale i camici bianchi rimasti vittime dell'epidemia, nell'elenco pubblicato on line da Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Nella lista ci sono medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio per l'emergenza. Raggiunge quota 39 decessi il bilancio degli infermieri morti, di cui 4 suicidi. Lo segnala la Federazione nazionale ordini professioni infermieri.

